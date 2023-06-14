Мариуполь должен стать морским курортом после окончания восстановительных работ

B Mapиупoлe oтcтpoили цeлыe жилыe квapтaлы, и cтpoйкa пpoдoлжaeтcя Фото: Александр КОЦ

У освобожденного в ДНР города Мариуполя имеется большой шанс стать морским курортом на берегу Азовского моря. К такому выводу пришел корреспондент Radio France Сильвен Тронше, который побывал здесь.

Журналист был поражен скоростью, с которой восстанавливают пострадавший от боев город. По его словам, по прибытии в Мариуполь он сразу же был поражен масштабами строительства. Все абсолютно новое - «дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов».

По мнению Сильвена Тронше, суть «нового» Мариуполя заключается в том, чтобы стать морским курортом на берегу Азовского моря.

Напомним, ранее мэр города Олег Моргун заявил, что Мариуполь с каждым днем становится все больше похожим на современные города Российской Федерации. Он также отметил помощь других регионов в повышении качества жизни мариупольцев.

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