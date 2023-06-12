Моргун: Мариуполь с каждым днем становится все больше похожим на современные города Российской Федерации

Восстановление города идет быстрыми темпами. Фото: ТГ/Пушилин

Мариуполь с каждым днем становится все более похожим на современные города Российской Федерации. Об этом заявил мэр города Олег Моргун, который поздравил мариупольцев с Днем России.

- Впервые освобожденный Мариуполь отметил этот праздник в прошлом году, а сегодня мы встречаем его в городе, который с каждым днем становится все больше похожим на современные города Российской Федерации, - отметил он.

По словам Моргуна, каждый житель приморского города ощутил на себе всю мощь России, регионы которой протянули ему руку помощи в трудную минуту. Сегодня Мариуполю продолжают оказывать содействие в повышении качества жизни горожан.

В освобожденный город возвращается мирная жизнь Фото: Александр ИВАНОВ

- Мы ощутили единство народов нашей великой Родины, которые всегда умели сплотиться для достижения общих целей, защиты своей земли и победы над врагом. Тому - в истории масса примеров. И эта черта отличает россиян от других наций, - подчеркнул градоначальник.

Моргун пожелал соотечественникам всегда испытывать гордость за то, что они являются россиянами, и чувствовать себя полноправными гражданами своей страны.

- Мира, добра вам и душевного спокойствия, - написал он в своем телеграм-канале.

Порт Мариуполя может стать одним из локомотивов развития всего региона. Фото: ТГ/Пушилин

Напомним, ранее мэр Мариуполя Моргун заявил, что город восстановят за три года. На данный момент ремонтные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов.

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