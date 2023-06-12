Мэр Мариуполя Моргун заявил, что город восстановят за три года

Нынешний год будет ударным в плане восстановительных работ. Фото: УНМ ДНР

Мариуполь могут полностью восстановить в течение ближайших трех лет. Об этом заявил ТАСС мэр города Олег Моргун.

Он отметил, что нынешний год в этом плане будет ударным.

- Я думаю, что в течение трех лет мы закроем тему восстановления города, - сказал он.

По словам Моргуна, на данный момент ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов. Это жилые дома, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. К федеральной программе по восстановлению города подключились 16 регионов России. Всего с строительных работах участвуют 25 тысяч человек - как из числа местных рабочих, так и из других регионов РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что «Единый заказчик» завершил восстановление школы искусств в Мариуполе. Работы по реконструкции проводились с сентября 2022 года. Тем временем в порту Мариуполя продолжается выгрузка прибывших для восстановления ДНР стройматериалов. В городе также восстанавливают железнодорожный вокзал.

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