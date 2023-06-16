В Мариуполе у бывшего здания «Азовгипромез» появится фонтан со светомузыкой. Фото: ТГ/ Моргун

Глава Мариуполя Олег Моргун после осмотра ремонтных работ в центре города, которые ведут строители из Санкт-Петербурга сообщил, что у бывшего здания «Азовгипромез» появится фонтан со светомузыкой. По его словам, строители уже выложили гранитной плиткой площадку для установки памятника Архипу Куинджи.

- Здесь также проведут освещение и откроют галерею работ художника, которыми смогут любоваться жители и гости нашего города. Детей особенно порадует новый фонтан со светомузыкой - все инженерные коммуникации уже проложены, - пишет мэр города в своем телеграм-канале.

Также глава Мариуполя отметил, что ремонтные работы ведутся и в подземном переходе. Проводится демонтаж поврежденной конструкции и готовят площадку для дальнейшего восстановления.

Олег Моргун добавил, что по договоренности с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в сквере возле драмтеатра после реконструкции откроют детское кафе.

Напомним, что строители из Подмосковья восстановят школу № 68 в Мариуполе до конца лета 2023 года. Сейчас готовность образовательного учреждения составляет более 90%.

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