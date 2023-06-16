Строители из Подмосковья восстановят школу № 68 в Мариуполе до конца лета 2023 года

Строители из Подмосковья восстановят школу в Мариуполе до конца лета 2023 года Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Подмосковные строители до конца лета 2023 года восстановят поврежденную школу №68 Мариуполя. Сейчас готовность образовательного учреждения составляет более 90%. Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области.

- Строительная готовность образовательного учреждения составляет более 90%, в настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, - отмечают в министерстве.

Отметим, что школа была разрушена в результате боевых действий весной прошлого года. Восстановление образовательного учреждения началось еще осенью прошлого года и, по планам, должны быть завершены до конца лета.

- Перечень работ на объекте включал в себя ремонт кровли, центрального отопления, установку новых оконных конструкций, восстановление холодного и горячего водоснабжения, а также канализации, монтаж электрооборудования, и слаботочных систем, восстановление конструктивных элементов в местах общего пользования, - добавили в ведомстве.

Напомним, что в Мариуполе проведут ревизию всех городских инженерных систем. Их мощности необходимо привести в соответствие с растущими потребностями города из-за строительства.

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