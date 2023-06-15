Инженерные сети Мариуполя будут модернизировать с учетом растущих потребностей города. Фото (архив): ТГ/Хоценко

В Мариуполе проведут ревизию всех городских инженерных систем. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который вместе с исполняющим обязанности замглавы городской администрации Александром Дмитриевым, начальником городского УКС Яной Мирошниченко, а также представителями регионов-шефов и подрядчиками обсудил ход восстановления города.

Мэр уточнил, что мощности сетей стало не хватать из-за растущих потребностей города, где развернуто большое строительство.

- Также проведем ревизию всех городских инженерных систем. Их мощности необходимо привести в соответствие с растущими потребностями города с учетом всех объектов нового строительства, которые поэтапно вводятся в эксплуатацию, - заявил Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что новый жилищный комплекс более чем на тысячу квартир планируют построить в Мариуполе. Он будет расположен на проспекте Металлургов.

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