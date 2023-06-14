Новый жилищный комплекс более чем на тысячу квартир планируют построить в Мариуполе

Это будут многоэтажные дома на 12, 14 и 16 этажей. Фото (архив): ТГ/Иващенко

В Мариуполе планируют построить новый жилищный комплекс более чем на тысячу квартир. Он будет находиться на проспекте Металлургов. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Там уточнили, что в Республике до конца июня стартует строительство первых жилых объектов по программе льготной ипотеки. Для этого в Мариуполе застройщики подготовили пять площадок общей площадью более 14 гектаров.

- Новый жилищный комплекс более чем на тысячу квартир планируют построить на проспекте Металлургов. Это будут многоэтажные дома на 12, 14 и 16 этажей. Кроме этого, новые дома будут возведены на проспектах Нахимова, Металлургов и Мира, - заявили в ведомстве.

В Минстрое также добавили, что всего под программу льготной ипотеки в регионе выделили 112 земельных участков. Воспользоваться возможностью приобрести там жилье в ближайшие три года смогут более 2,5 тысяч семей.

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