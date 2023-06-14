Строительство жилья в рамках льготной ипотеки в Мариуполе начнется в конце июня 2023 года

В Мариуполе скоро начнут строительства жилья в рамках льготной ипотеки. Фото (архив): ТГ/Хоценко

В Донецкой Народной Республики в конце июня начнут строительство жилья в рамках льготной ипотеки, так как застройщики завершили подготовительные работы в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Сергей Мушенко.

- В ближайшее время в Республике ожидается строительство нового жилья в рамках программы льготной ипотеки. В настоящее время застройщики завершили подготовительные работы и готовы приступить к строительству нового жилья на пяти площадках в Мариуполе. Суммарная площадь застройки - более 14 га, - сказал замминистра.

Сергей Мушенко отметил, что на проспекте Металлургов планируют построить новый жилищный комплекс на одну тысячу квартир с многоэтажными домами на 12, 14 и 16 этажей. Также новые дома появятся на проспектах Нахимова и Мира. Он добавил, что под эту программу выделили 112 земельных участков, в конце июня планируется приступить к возведению первых таких жилых объектов.

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