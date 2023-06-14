В 2023 году в ДНР восстановят 176 образовательных учреждений

Ранее специалисты из ЯНАО завершили восстановление школы в Волновахе

В Донецкой Народной Республике продолжается восстановление образовательных учреждений. 38 объектов уже отремонтированы, еще в 176 школах, детсадах, колледжах и вузах ремонтные работы продолжаются. Об этом рассказала вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

— Каждый ребенок должен учиться в комфортных и современных условиях вне зависимости от того, живет он в городе или поселке. Поэтому по всей Республике продолжаются ремонтно-восстановительные работы в образовательных организациях. Значительную помощь в этом нам оказывают регионы-шефы, — отметила Толстыкина. — В текущем году работы полностью завершены на 38 объектах, еще в 176 учреждениях они продолжаются.

Вице-премьер ДНР добавила, что сейчас ремонт идет в 74 школах, 94 детских садах, пяти учреждениях профессионального образования и в трех вузах. В большинстве из них восстановление завершат к началу учебного года.

Тем временем ямальские специалисты продолжают восстановление подшефной Волновахи. В этом году подрядные организации из ЯНАО отремонтируют 140 многоквартирных домов в Волновахском районе, Свято-Преображенский храм и здание МФЦ.

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