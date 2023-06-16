В Мариуполе готовят к запуску предприятие по производству инертных газов «Ингаз»

В городе готовят к запуску предприятие по производству инертных газов. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе в скором времени планируют запустить предприятие «Ингаз», которое специализируются на производстве полного спектра инертных газов. Заместитель главы администрации Мариуполя по вопросам промышленности, транспорта и связи Богдан Перепечай лично ознакомился с готовностью к запуску и производственными мощностями завода. По его словам, данный объект важен не только для Донецкой Народной Республики, но и для всей Российской Федерации.

На заводе будет создано свыше 50 новых рабочих мест для горожан. Фото: Администрация Мариуполя

- Мариупольский «Ингаз» - одно из крупнейших предприятий, которые специализируются на производстве полного спектра инертных газов. Запуск завода имеет большое значение для развития промышленности ДНР и всей России. Производство и потребление чистых инертных газов неразрывно связано с новейшими технологиями. Немаловажно, что на предприятии будет создано свыше 50 новых рабочих мест для мариупольцев - отметил Богдан Перепечай.

Запуск данного предприятия поможет в развитии медицины и в создании продукции космической отрасли. Фото: Администрация Мариуполя

Запуск данного предприятия поможет в развитии медицины и в создании продукции космической отрасли, лазерных и прикладных технологий, электротехнической промышленности, стройиндустрии и многих других отраслей.

Напомним, ранее Врио главы ДНР Денис Пушилин завил, что в Мариуполе скоро запустят крупное предприятие «Ингаз» по производству неона. По его словам, для завода «Азовсталь» также найден инвестор, который поможет создать на территории технопарк. Он добавил, что сейчас там проходят подготовительные работы.

Пушилин подчеркнул, что комбинат был главной экологической проблемой города. Также он отметил, что Азовским морем займутся в рамках другого проекта.

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