Денис Пушилин заявил о скором запуске предприятия «Ингаз» по производству неона в Мариуполе

Денис Пушилин заявил о запуске предприятия «Ингаз» по производству неона в Мариуполе Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что в Мариуполе скоро запустят крупное предприятие «Ингаз» по производству неона.

Он подчеркнул, что оно является одним из трех самых крупных предприятий по производству инертных газов, что важно для России, и для ДНР. Также готовы помочь с финансовой частью Фонд развития промышленности.

- Сейчас как раз проводятся конкурсы, проводится работа по отбору претендентов, какие предприятия могут рассчитывать, на каких условиях они могут рассчитывать, на какие льготы, преференции и, конечно же, финансовую поддержку, - заявил глава Республики.

Напомним, ранее Глава Донецкой Народной Республики завил, что найден инвестор для создания технопарка на «Азовстали». Денис Пушилин подчеркнул, что комбинат был главной экологической проблемой города.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин заявил, что найден инвестор для создания технопарка на «Азовстали»

Глава ДНР сообщил, что сейчас со стратегическим инвестором идет подготовительная работа (подробнее)