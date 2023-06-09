Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 8:47

Денис Пушилин заявил, что найден инвестор для создания технопарка на «Азовстали»

Глава ДНР сообщил, что сейчас со стратегическим инвестором идет подготовительная работа
Владислав ГУЩИН
Для «Азовстали» найден стратегический инвестор для создания технопарка Фото: Александр ИВАНОВ

Для «Азовстали» найден стратегический инвестор для создания технопарка Фото: Александр ИВАНОВ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для завода «Азовсталь» в Мариуполе найден инвестор, который поможет создать на территории предприятия технопарк. По его словам, сейчас идет подготовительная работа.

- С вице-премьером Маратом Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется, - заявил глава Республики в интервью РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что комбинат был главной экологической проблемой города. Также он отметил, что Азовским морем займутся в рамках другого проекта.

- Что касается самой «Азовстали», это, конечно же, технопарк и экопарк. Там очень колоссальная работа по своим масштабам должна быть проведена, - заключил Пушилин.

Напомним, ранее Глава ДНР заявил, что в Артемовске восстановят завод шампанских вин. Предприятие будет работать после восстановления населенного пункта.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР: Гражданские службы зайдут в Артемовск после прекращения обстрелов города

Для этого необходимо отодвинуть ВСУ от города на достаточное расстояние (подробнее)