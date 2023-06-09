Денис Пушилин заявил, что найден инвестор для создания технопарка на «Азовстали»

Для «Азовстали» найден стратегический инвестор для создания технопарка Фото: Александр ИВАНОВ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для завода «Азовсталь» в Мариуполе найден инвестор, который поможет создать на территории предприятия технопарк. По его словам, сейчас идет подготовительная работа.

- С вице-премьером Маратом Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется, - заявил глава Республики в интервью РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что комбинат был главной экологической проблемой города. Также он отметил, что Азовским морем займутся в рамках другого проекта.

- Что касается самой «Азовстали», это, конечно же, технопарк и экопарк. Там очень колоссальная работа по своим масштабам должна быть проведена, - заключил Пушилин.

Напомним, ранее Глава ДНР заявил, что в Артемовске восстановят завод шампанских вин. Предприятие будет работать после восстановления населенного пункта.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР: Гражданские службы зайдут в Артемовск после прекращения обстрелов города

Для этого необходимо отодвинуть ВСУ от города на достаточное расстояние (подробнее)