Глава ДНР: Гражданские службы зайдут в Артемовск после прекращения обстрелов города

Гражданские службы зайдут в Артемовск, после прекращения обстрела города
Фото: Александр КОЦ
Администрация и гражданские службы смогут зайти в Артемовск после того, когда украинскую армию отодвинут на достаточное расстояние, а также, когда прекратятся интенсивные обстрелы города. Об этом завил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
Он отметил, что продолжается разминирование города, сейчас все силы сконцентрированы на безопасность нахождения в населенном пункте.
- Эта работа будет проходить в рамках Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Такой опыт у нас имеется, в том числе в Мариуполе. После того как вся эта работа будет проведена и противник будет отодвинут уже на должное расстояние, чтобы он не обстреливал город с такой интенсивностью, как это делается сейчас, конечно, туда уже зайдут и гражданские службы, - отметил Пушилин.
Пушилин добавил, что сейчас нет возможности назвать сроки появления администрации в городе.
Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки не должно затянуться. Глава ДНР считает, что с переброской чеченских подразделений продвижение пойдет быстрей.
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