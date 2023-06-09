Глава ДНР: Гражданские службы зайдут в Артемовск после прекращения обстрелов города

Гражданские службы зайдут в Артемовск, после прекращения обстрела города Фото: Александр КОЦ

Администрация и гражданские службы смогут зайти в Артемовск после того, когда украинскую армию отодвинут на достаточное расстояние, а также, когда прекратятся интенсивные обстрелы города. Об этом завил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что продолжается разминирование города, сейчас все силы сконцентрированы на безопасность нахождения в населенном пункте.

- Эта работа будет проходить в рамках Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Такой опыт у нас имеется, в том числе в Мариуполе. После того как вся эта работа будет проведена и противник будет отодвинут уже на должное расстояние, чтобы он не обстреливал город с такой интенсивностью, как это делается сейчас, конечно, туда уже зайдут и гражданские службы, - отметил Пушилин.

Пушилин добавил, что сейчас нет возможности назвать сроки появления администрации в городе.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки не должно затянуться. Глава ДНР считает, что с переброской чеченских подразделений продвижение пойдет быстрей.

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