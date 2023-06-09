Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки не должно затянуться

Денис Пушилин считает, что с переброской чеченских подразделений продвижение пойдет быстрей

Врио Главы ДНР Денис Пушилин рассчитывает, что освобождение Марьинки российскими войсками не затянется, после переброски чеченских подразделений. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

- Вы знаете, я сроки уже называл приблизительные, и мне казалось, что Марьинка будет вот-вот освобождена после того, как мы перешли и освободили больше половины. Но там достаточно серьезный укрепрайон, - отметил глава ДНР.

Пушилин добавил, что в районе Марьинки находится серьезный укрепрайон украинской армии. Также ВСУ туда постоянно перебрасывают дополнительные резервы. Он подчеркнул, что освобождение города затянулось, однако выразил надежду на скорое освобождение населенного пункта.

Напомним, ранее Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в установочном совещании Межведомственной рабочей группы по вопросам социальной, правовой и информационной поддержки жителей Республики, мобилизованных для участия в специальной военной операции, и членов их семей.

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