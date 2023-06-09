Денис Пушилин заявил, что в Артемовске восстановят завод шампанских вин

Пушилин заявил, что в Артемовске восстановят завод шампанских вин Фото: АГ ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что после восстановления Артемовска завод шампанских вин возобновит свою работу, так как производственная часть предприятия осталось в рабочем состоянии.

- Часть производственных мощностей сохранилось, поэтому предприятие будет абсолютно точно работать. Понятное дело, что не завтра и не послезавтра, а после того, как и Артемовск будет восстановлен, - заявил глава Республики в интервью РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что в Артемовске восстановят и другие предприятия.

Напомним, ранее Глава ДНР сообщил, что администрация и гражданские службы смогут зайти в Артемовск после того, когда украинскую армию отодвинут на достаточное расстояние, а также, когда прекратятся интенсивные обстрелы города. Также Денис Пушилин рассчитывает, что освобождение Марьинки российскими войсками не затянется, после переброски чеченских подразделений.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки не должно затянуться

Глава ДНР считает, что с переброской чеченских подразделений продвижение пойдет быстрей (подробнее)