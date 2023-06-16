В Мариуполе в районе драмтеатра откроют детское кафе

Мэр Мариуполя Моргун ознакомился с ходом восстановительных работ в центре города. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе откроют детское кафе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он пояснил, что ознакомился сегодня с ходом восстановительных работ в центре города, которые проводят строители из Санкт-Петербурга. Сейчас в сквере возле драмтеатра они приводят в порядок здание бывшего грузинского ресторана.

- По договоренности с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым здесь после реконструкции откроем детское кафе, - заявил Моргун.

Напомним, ранее глава Мариуполя после осмотра ремонтных работ в центре города сообщил, что у бывшего здания «Азовгипромез» появится фонтан со светомузыкой, который особенно порадует детей. Все инженерные коммуникации уже проложены.

Строители также выложили гранитной плиткой площадку для установки памятника Архипу Куинджи. Здесь проведут освещение и откроют галерею работ художника, которыми смогут любоваться жители.

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