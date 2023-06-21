Строители из Санкт-Петербурга создают в Мариуполе Центр содержания бездомных животных

В Мариуполе строят Центр содержания бездомных животных Фото: ТГ/Моргун

Строители из Санкт-Петербурга создают в Ильичевском районе Мариуполя Центр содержания бездомных животных. Специалисты обещают завершить работы к началу октября 2023 года. Об этом сообщает мэр города Олег Моргун.

- За несколько месяцев эта территория будущего Центра была полностью разминирована и очищена от строительного мусора. Теперь здесь предстоит обновить вольеры и восстановить административный комплекс, - пишет глава города в своем телеграм-канале.

Также в этом центре ветеринары будут проводить вакцинацию, стерилизацию и чипирование. Это поможет контролировать численность бродячих животных на улицах города.

Напомним, что ветеринарные врачи из других регионов России продолжают помогать коллегам из Мариуполя. В приморский город доставили операционные столы, хирургическое и лабораторное оборудование, а также другую медицинскую технику.

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