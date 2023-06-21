В зоопарке Мариуполя родился олененок

Местный зоопарк продолжается пополняться редкими животными. Фото: ДАН

Директор зоопарка в Мариуполе сообщил о рождении олененка породы благородных (настоящих) оленей. Об этом Савелий Вашура рассказал Донецкому агентству новостей.

— У нас в зоопарке пополнение, на днях обнаружили, что родился олененок. Он сейчас с матерью. Это порода — благородный олень. Новорожденному около 10 дней, — отметил директор зоопарка.

Напомним, что в начале мая мариупольский зоопарк передал семь молодых медведей в зоопарк Крыма — сафари-парк«Тайган». Ранее сообщалось, что в местном зоопарке появятся новые обитатели — пара обезьян и самец пумы. Коллекция животных понемногу пополняется новыми видами — в апреле в зоопарк передали также двух племенных верблюдов из Калмыкии. Тем временем мариупольский зоопарк приступил к расширению своей площади для постройки новых вольеров по российским стандартам.

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