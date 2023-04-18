В Мариупольском зоопарке появились два новых обитателя. Фото: Моргун/ТГ

Мариуполь посетила делегация из Республики Калмыкия во главе с врио министра сельского хозяйства региона Тимуром Гаваевым. Власти приморского года обсудили перспективы сотрудничества двух регионов, а местный зоопарк пополнился двумя верблюдами. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Поблагодарил гостей за подарок нашему городу – по поручению главы Республики Калмыкия Бату Хасикова мариупольский зоопарк пополнился двумя племенными верблюдами. Общение с этими обитателями степей доставит массу удовольствия детям и взрослым, — отметил мэр города.

Моргун добавил, что Мариуполь — это перспективный рынок для продукции Калмыкии.

— Численность населения нашей агломерации неуклонно растет – люди возвращаются домой после вынужденной эвакуации. Соответственно, увеличивается и потребление мяса. Наполнение качественным калмыцким мясом наших сетей и торговых точек поможет сделать эту продукцию более доступной для жителей по цене. Договорились продолжить обсуждение вопросов организации прямых поставок, — подчеркнул градоначальник

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