Сейчас сотрудники зоопарка работают над увеличением площади всех вольеров
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариупольский зоопарк приступил к расширению своей площади для постройки новых вольеров. Об этом сообщил ДАН директор учреждения Савелий Вашура.
Он рассказал, что российские стандарты предполагают иные нормы содержания животных. Поэтому, чтобы привести зоопарк к данным требованиям, вольеры необходимо расширять.
- Мы сейчас работаем над увеличением площади всех вольеров, переделываем их по российским стандартам. Также будем строить новые для новых животных, расширять зоопарк. По сути, мы уже начали работу над его расширением, - заявил директор зоопарка.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариупольском зоопарке появятся новые обитатели - пара обезьян и самец пумы. Коллекция животных понемногу пополняется новыми видами - в апреле в зоопарк передали также двух племенных верблюдов из Калмыкии.
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