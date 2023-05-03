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НовостиОбщество3 мая 2023 12:41

Мариупольский зоопарк приступил к расширению своей площади для постройки новых вольеров

Российские стандарты предполагают свои нормы содержания животных
Ирина ДМИТРИЕВА
Сейчас сотрудники зоопарка работают над увеличением площади всех вольеров

Сейчас сотрудники зоопарка работают над увеличением площади всех вольеров

Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк приступил к расширению своей площади для постройки новых вольеров. Об этом сообщил ДАН директор учреждения Савелий Вашура.

Он рассказал, что российские стандарты предполагают иные нормы содержания животных. Поэтому, чтобы привести зоопарк к данным требованиям, вольеры необходимо расширять.

- Мы сейчас работаем над увеличением площади всех вольеров, переделываем их по российским стандартам. Также будем строить новые для новых животных, расширять зоопарк. По сути, мы уже начали работу над его расширением, - заявил директор зоопарка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариупольском зоопарке появятся новые обитатели - пара обезьян и самец пумы. Коллекция животных понемногу пополняется новыми видами - в апреле в зоопарк передали также двух племенных верблюдов из Калмыкии.

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