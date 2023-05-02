В Мариупольском зоопарке появятся новые обитатели - пара обезьян и самец пумы

Учреждение понемногу восполняет ряды животных после перенесенных потерь Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк понемногу разрастается - вскоре в нем появятся новые обитатели. Об этом сообщил ДАН директор зоопарка Савелий Вашура.

Он уточнил, что коллекцию животных вскоре пополнит самец пумы, которого доставят сюда из зоопарка Пензы.

- К нам из зоопарка Пензы скоро привезут самца пумы для нашей самки пумы, чтобы они смогли давать потомство. Так вот развиваем нашу коллекцию животных на сегодняшний день, - рассказал Вашура.

Сообщается также, что до конца месяца в зоопарк Мариуполя прибудет пара обезьян.

Напомним, в апреле Мариупольский зоопарк пополнился двумя племенными верблюдами, их учреждению передала делегация из Калмыкии во главе с врио министра сельского хозяйства региона Тимуром Гаваевым. В зоопарке уверены, что общение с обитателями степей доставит массу удовольствия детям и взрослым.

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