В Мариупольском зоопарке появятся новые обитатели - пара обезьян и самец пумы

Учреждение понемногу восполняет ряды животных после перенесенных потерь
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариупольский зоопарк понемногу разрастается - вскоре в нем появятся новые обитатели. Об этом сообщил ДАН директор зоопарка Савелий Вашура.
Он уточнил, что коллекцию животных вскоре пополнит самец пумы, которого доставят сюда из зоопарка Пензы.
- К нам из зоопарка Пензы скоро привезут самца пумы для нашей самки пумы, чтобы они смогли давать потомство. Так вот развиваем нашу коллекцию животных на сегодняшний день, - рассказал Вашура.
Сообщается также, что до конца месяца в зоопарк Мариуполя прибудет пара обезьян.
Напомним, в апреле Мариупольский зоопарк пополнился двумя племенными верблюдами, их учреждению передала делегация из Калмыкии во главе с врио министра сельского хозяйства региона Тимуром Гаваевым. В зоопарке уверены, что общение с обитателями степей доставит массу удовольствия детям и взрослым.
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