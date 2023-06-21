Ветврачи со всей России помогают восстановить ветклинику в Мариуполе

Восстанавливать Мариуполь помогают неравнодушные жители разных регионов России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветеринарные врачи из других регионов России продолжают помогать коллегам из Мариуполя. В приморский город доставили операционные столы, хирургическое и лабораторное оборудование, а также другую медицинскую технику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— При восстановлении ветеринарной клиники на помощь пришли российские коллеги. Они прислали такие необходимые операционные столы, хирургическое и лабораторное оборудование, дефицитные лекарственные препараты. Несколько бригад-волонтеров приезжали в Мариуполь и бесплатно работали, — отметила городской ветеринар и организатор благотворительного фонда Зооконтроль» Галина Лекунова.

В пресс-службе администрации подчеркнули, что ветеринарные клиники Мариуполя были разрушены во время боев за город, а запасы лекарственных препаратов были опустошены.

Напомним, что ранее мариупольские ветеринары обследовали сельхозживотных на инфекционные заболевания. Врачи также брали биоматериал и вакцинировали животных.

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