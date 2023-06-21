Завершено восстановление жилого дома малой этажности в мариупольском поселке Каменск

Завершено восстановление жилого дома малой этажности. Фото: «РКС-НР»

В поселке Каменск Мариуполя строители завершили реконструкцию жилого дома малой этажности. В качестве генерального подрядчика выступала компания «РКС-НР» совместно с Фондом капитального ремонта Московской области. В компании отметили, что строители за короткий срок выполнили ремонт кровли с заменой стропильной системы для устранения угрозы внезапного обрушения аварийных конструкций, так как в доме проживали люди.

- Дом барачного типа нуждался в капремонте не только в результате обстрелов. Конструктив, фасады и кровля здания сильно пострадали из-за попадания влаги и не соответствовали требованиям теплопроводности, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Специалисты выполнили ремонт фундаментов с гидроизоляцией, устройство отмостки и ремонт фасадов с утеплением. Также произвели замену оконных и дверных блоков, реконструкцию системы холодного водоснабжения и электроснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Отметим, что реконструкция жилого дома выполнялось при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Напомним, что компания «РКС-НР» недавно восстановила в Волновахе трехэтажный жилой дом.

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