В Мариуполе рассмотрят вопрос восстановления спортшколы «Атлетик»

Многие помещения школы нуждаются в ремонте. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе рассмотрят вопрос восстановления детско-юношеской спортивной школы «Атлетик». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Олег Моргун, который совместно с начальником отдела физической культуры, спорта и туризма Борисом Клениным провел встречу с тренерским коллективом учреждения.

По словам мэра, сейчас дети занимаются здесь в основном единоборствами.

- Однако, у спортшколы хороший потенциал для того, чтобы готовить будущих мастеров и по другим видам спорта, - отметил Моргун.

Городские власти обсудили с сотрудниками «Атлетика» вопросы доукомплектования учреждения необходимыми тренажерами и спортинвентарем. Кроме того, осмотрели помещения школы и ее велобазу, которые нуждаются в ремонте.

- Этот вопрос вынесем на Штаб по восстановлению Мариуполя. Постараемся максимально быстро найти подрядчика, чтобы в кратчайшие сроки дети приступили к полноценным тренировкам в отремонтированных помещениях, - заверил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе приступили к масштабному восстановлению спортивной инфраструктуры.

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