Завершено восстановление трехэтажного жилого дома в Волновахе

В Волновахе завершили восстановление трехэтажного жилого дома. Фото: «РКС-НР»

В Волновахе строители завершили восстановление трехэтажного жилого дома. В качестве генерального подрядчика выступала компания «РКС-НР» с привлечением подрядной организации ГУП «Татинвестгражданпроект». В компании отметили, что сейчас производятся работы по обустройству отмостки.

- Строители восстановили кровлю и конструктивные элементы, провели инженерные сети, произвели замену дверей и окон, выполнили отделочные работы общественных зон, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Отметим, что реконструкция жилого дома выполнялось при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Напомним, что строители из Ямала восстанавливают в Волновахе 120 тысяч квадратных метров жилья. Специалисты приступили к объектам, которые стоят в плане на 2024 - 2025 годы.

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