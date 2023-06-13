Строители из Ямала восстанавливают в Волновахе 120 тысяч квадратных метров жилья Фото: ТГ/Дмитрий Артюхов

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в День России приехал в Донецкую Народную Республику, где осмотрел объекты в Волновахском районе, которые восстанавливают ямальцы. Глава рассказал об объектах, восстановленных строителями из ЯНАО.

- Вернули людям 26 многоквартирных домов, один построили с нуля на месте двух полностью разрушенных. Сделали его под ключ – для горожан, которые в одночасье потеряли все, это важно. Сейчас в работе 120 тысяч квадратных метров жилья – это полторы тысячи новоселий до конца года, - написал Дмитрий Артюхов в своем телеграм-канале.

Губернатор Ямала отметил, что в Волновахском районе закончили восстановление ПТУ. Также строители начинают уже приступать к объектам, которые стоят в плане на 2024 - 2025 годы.

- За год люди в нас поверили, видят реальный результат. Многие делятся, что впервые за долгие годы почувствовали себя нужными, стали частью нашей большой российской семьи, - добавил Глава Ямала.

Напомним, ранее строители из Ямала восстановили городскую больницу Волновахи. Больничный комплекс состоит из семи корпусов площадью 7500 квадратных метров. Также в Волновахе заканчивают реконструкцию школы искусств, которая сильно пострадала от обстрелов. В учреждении полностью заменили кровлю, окна, отремонтировали фасад.

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