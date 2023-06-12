Губернатор Дмитрий Артюхов: Ровно год как Ямал принял в свою семью Волноваху

Губернатор ЯНАО подвел итоги работы по восстановлению подшефной Волновахи за год. Фото: ТГ/Дмитрий Артюхов

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в День России приехал в Донецкую Народную Республику, где осмотрел объекты в Волновахском районе, которые восстанавливают северяне. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: ТГ/Дмитрий Артюхов

- Ровно год как Ямал принял в свою семью Волноваху. В прошлом июне мы увидели огромные разрушения и не меньший скепсис в глазах местных жителей. Сегодня это совсем другая картина и другое настроение, - сообщает губернатор.

В прошлом году врачи принимали пациентов в палатках в полевых условиях, теперь же ситуация в Волновахском районе совсем иная. Сегодня строители из Ямала смогли закончить самый крупный и сложный наш объект – больничный городок.

Фото: ТГ/Дмитрий Артюхов

- Сегодня это современный медицинский комплекс со станцией переливания крови, лабораториями, полной диагностикой: УЗИ, КТ, флюорографом, маммографом. Восстановлены отделения реанимации, к работе готовы операционные. Закупили машины скорой помощи, - отметил Дмитрий Арюхов.

Губернатор Ямала добавил, что такого оснащения здесь не было даже до разрушений. Строили по ямальским стандартам – под ключ. Дмитрий Арюхов рад, что теперь жители всего региона смогут получать все необходимую медицинскую помощь, а врачи будут работать в комфорте.

Фото: ТГ/Дмитрий Артюхов

Напомним, что строители из Ямала восстановили городскую больницу Волновахи. Больничный комплекс состоит из семи корпусов площадью 7500 квадратных метров. Также в Волновахе завершают восстановление школы искусств. В учреждении полностью заменили кровлю, окна, отремонтировали фасад.

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