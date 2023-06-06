Строители из Ямала завершают восстановление школы искусств в Волновахе

Строители из Ямала продолжают работы по восстановлению Волновахского района Фото: t.me/artyukhov_da

Строители из Ямала продолжают работы по восстановлению Волновахского района. Так, в городе Волноваха заканчивают реконструкцию школы искусств, которая сильно пострадала от обстрелов. В учреждении полностью заменили кровлю, окна, отремонтировали фасад. Также обеспечили школу мебелью и оборудованием, музыкальными инструментами, мольбертами и художественными принадлежностями. Об этом сообщает губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

- Работы по восстановлению Волновахского района идут уже почти год. У Ямала здесь больше ста объектов, детским – особое внимание: два корпуса Волновахского профессионально-технического училища, два детских сада и две школы в поселке Новотроицкое, школа в Прохоровке, - пишет в своем телеграм-канале Дмитрий Артюхов.

Напомним, что строители из Ямала возвели для жителей Волновахи многоквартирный дом. Трехэтажную новостройку площадью более 1800 квадратных метров построили меньше чем за год. В квартирах сделана чистовая отделка, установили бойлеры, необходимую сантехнику и мебель.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строители из Ямала возвели для жителей Волновахи многоквартирный дом

Трехэтажную новостройку площадью более 1800 квадратных метров построили меньше чем за год (подробнее)