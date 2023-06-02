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НовостиОбщество2 июня 2023 11:07

Строители из Ямала возвели для жителей Волновахи многоквартирный дом

Трехэтажную новостройку площадью более 1800 квадратных метров построили меньше чем за год
Владислав ГУЩИН
Строители из Ямала возвели для жителей Волновахи многоквартирный дом Фото: Правительство ЯНАО

Строители из Ямала возвели для жителей Волновахи многоквартирный дом Фото: Правительство ЯНАО

Для жителей Волновахи строители из Ямала смогли построить трехэтажный многоквартирный дом площадью более 1800 квадратных метров меньше чем за год. Об этом сообщает Правительство ЯНАО.

- Фасады, чердак и подполье первого этажа получили качественное утепление российскими материалами. Для маломобильных групп населения установлены электрические подъемники. В подъездах есть колясочные, - отмечают в ведомстве.

В квартирах сделана чистовая отделка, установили бойлеры, необходимую сантехнику и кухонные плиты, собирают мебель. Также облагорожена территория перед домом и оборудована парковка. Сейчас строители приступили к монтажу детской площадки.

Напомним, что многие регионы России помогают восстанавливать Донецкую Народную Республику. Так, в Мариуполе после капитального ремонта открыли школу на 920 учащихся. Также строители провели комплексное благоустройство территории учебного учреждения.

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