Строители из Ямала возвели для жителей Волновахи многоквартирный дом Фото: Правительство ЯНАО

Для жителей Волновахи строители из Ямала смогли построить трехэтажный многоквартирный дом площадью более 1800 квадратных метров меньше чем за год. Об этом сообщает Правительство ЯНАО.

- Фасады, чердак и подполье первого этажа получили качественное утепление российскими материалами. Для маломобильных групп населения установлены электрические подъемники. В подъездах есть колясочные, - отмечают в ведомстве.

В квартирах сделана чистовая отделка, установили бойлеры, необходимую сантехнику и кухонные плиты, собирают мебель. Также облагорожена территория перед домом и оборудована парковка. Сейчас строители приступили к монтажу детской площадки.

Напомним, что многие регионы России помогают восстанавливать Донецкую Народную Республику. Так, в Мариуполе после капитального ремонта открыли школу на 920 учащихся. Также строители провели комплексное благоустройство территории учебного учреждения.

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