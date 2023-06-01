В Мариуполе после капитального ремонта открыли школу на 920 учащихся

В Мариуполе открыли школу после капитального ремонта Фото: ТГ/Марат Хуснуллин

В Мариуполе после капитального ремонта открыли школу. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

- Большой объем работ провели и в школе на 920 учащихся в другом районе Мариуполя, которую открыли сегодня после капитального ремонта. Хорошо помню, в каком состоянии она была. Разрушения были серьезные, - отметил Хуснуллин.

В публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства» рассказали «Комсомолке», что общая площадь объекта составляет более 5,5 тысяч квадратных метров.

- Специалистами «Единого заказчика» были восстановлены все конструктивные повреждения, выполнена внутренняя отделка помещений с заменой всех существующих инженерных сетей и устройством новых, - говорят в компании. - В школе появились новые пожарная и охранная сигнализации, а также система видеонаблюдения. Кроме того, специалистами выполнена новая отделка фасада, заменены кровля и окна. Также строители провели комплексное благоустройство территории и обустроили новую современную и безопасную спортивную площадку.

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