Мариупольский железнодорожный вокзал восстановят в 2023 году

Железнодорожный вокзал Мариуполя восстановят в 2023 году Фото: ТГ/Минтранс ДНР

В городе Мариуполь в 2023 году восстановят железнодорожный вокзальный комплекс. Также за три года в Республике планируют отремонтировать 86 объектов ж/д инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство транспорта ДНР.

- На сегодняшний день по всем объектам проведены технические обследования и выданы заключения, проводятся проектно-изыскательские работы. Первоочередным объектом, согласно плану восстановления, на 2023 год определен вокзальный комплекс города Мариуполь, - говорится в сообщении.

Также в Министерстве транспорта Республики отметили, что за 2022 год было восстановлено 30 километров пути и 10 стрелочных переводов, а также 20 зданий и сооружений.

Напомним, что в Мариуполе на базе разбитого железнодорожного вокзала построят современный мультитранспортный терминал. Работы по восстановлению станции уже начались и в скором времени из города начнут ходить поезда дальнего следования.

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