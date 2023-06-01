Летняя академия искусств открылась в Орджоникидзевском районе Мариуполя

В Мариуполе впервые открыли Летнюю академию искусств Фото: t.me/nmrpl

В Мариуполе впервые открылась Летняя академия искусств. Об этом сообщили в администрации города.

- Проект реализуется на базе Школы искусств №3 в Орджоникидзевском районе, - добавили в мэрии.

По словам директора школы Ларисы Гах, главная цель – повысить культурный, образовательный и интеллектуальный уровень юных мариупольцев, а также привить им чувство патриотизма.

- Идею открыть Летнюю академию искусств поддержали отдел культуры городской администрации, директор ДК «Строителей» Татьяна Объедкова и руководитель Централизованной библиотечной системы Мариуполя Юлия Коряченко, - поясняет Лариса Гах.

Директор учебного учреждения добавила, что в проекте примут участие воспитанники дворца культуры, читатели городских библиотек и учащиеся. Также в школе будут проходить лекции, игры, уроки и просмотры художественных и образовательных фильмов. Ребята смогут узнать много нового и интересного. Отчетный концерт состоится 19 июня.

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