В школах Мариуполя появятся советники по воспитанию

В мариупольских школах появятся советники по воспитанию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во всех школах Мариуполя появятся советники по воспитанию, которые прошли конкурсный отбор и специальное обучение на базе лагеря «Артек». Об этом сообщила методист Методического центра управления образования городской администрации Анна Дегремонт.

- Результат работы новых специалистов – создание на базе мариупольских школ ячеек первичных отделений детей и молодежи «Движение первых», а также большой охват детей, которые участвуют во внешкольных мероприятиях, - говорит она.

Анна Дегремонт подчеркнула, что скоро в мариупольских школах появится должность Советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Сама эта должность ранее была внедрена в СШ №4, 5, 65, а также Сартанской, Талаковской и Старокрымской средних школах. Эти учебные учреждения Мариуполя вошли в состав участников Всероссийского пилотного проекта.

Напомним, в Мариуполе 1 июня впервые пройдет акция «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса.

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