В Мариуполе 1 июня впервые пройдет акция «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса

Акция «Ангелы» в донецком парке Щербакова (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ежегодная акция «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса пройдет в Мариуполе 1 июня. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу общественного движения «Молодая Республика».

ДРУГИХ АКЦИЙ НЕ БУДЕТ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

- В этом году мы традиционно проведем акцию «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса. Шары и фонарики мы будем запускать в Мариуполе. Это мероприятие пройдет там впервые, - отметили в общественном движении.

Мероприятие состоится в Международный день защиты детей. Других заметных мероприятий в регионе к 1 июня не планируется из соображений безопасности.

Акция «Ангелы» проводится в ДНР с 2017 года. Участники этого мероприятия в вечернее время выпускают в небо белые шары и горящие фонарики в память о погибших в результате развязанного Украиной конфликта детях Донбасса. За несколько лет участие в акции приняли десятки тысяч людей.

Акцию в разное время поддерживали в России, Южной Осетии, ЛНР, Венесуэле, Греции, Сербии, Италии, Франции, Германии, Финляндии, США, Латвии, Бельгии, Словакии, Австрии, Норвегии, Швейцарии, Пакистана и Бангладеш.

ЗАЖГИТЕ СВЕЧУ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ДЕТЯХ

С 2014 года в результате действий украинских боевиков в Донбассе погибли более 200 детей, тысячи – ранены. 1 июня, на День защиты детей в прошлом году, Медиагруппа «Комсомольская правда» и АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив запустили большой мультимедийный проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды», посвященный погибшим детям Донбасса.

И сейчас люди пишут ушедшим безвременно детям. На интернет-ресурсе alleyaangelov.ru много откликов. Сделай маяк трагедии ярче - зажги свечу на Аллее Ангелов в память о каждой оборвавшейся детской жизни.

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