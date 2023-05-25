«Это страшное горе – навсегда лишиться ребенка»: Жители пишут письма погибшим детям Донбасса

В память безвинных жертв в донецком парке Ленинского комсомола основана Аллея Ангелов. Фото: ОД «Донецкая Республика»

Украинские боевики девять лет с маниакальной настойчивостью обстреливают мирные города и села Донецкой Народной Республики. Снаряды ВСУ уносят и детские жизни…

ПОГИБЛА НА РУКАХ У БАБУШКИ

Полуторамесячная Варвара Ягмурджи погибла в поселке Старый Крым, под Мариуполем, 9 марта 2022 года. Тогда от разрыва украинской мины в подвале частного дома погибли еще четыре человека – ее мама, папа, бабушка и прабабушка.

- Варенька была на руках своей бабушки Лианы Стефановны, - рассказывает «КП» родственница погибшей девочки Инесса Кошевая (мама Вари Юлия Ягмурджи - племянница мужа Инессы Васильевны). - Варин дедушка Владимир Анатольевич только спускался в подвал, когда прилетела мина, пробив крышу на втором этаже. Из находящихся в подвале спаслась только одна Варина тетя - Диана Кошевая. Ее из-под завала достал Варин дедушка. Русские медики отвезли раненых и контуженых в Донецк.

Ягмурджи Варвара. Фото предоставлены родственниками погибших детей

Останки погибших сначала были похоронены в огороде, а позже, после освобождения поселка, перезахоронены на Старокрымском кладбище.

Инесса Кошевая рассказала, что с момента начала эскалации вооруженного конфликта семья перешла жить к родителям Юли, так как в их собственном доме было холодно из-за отсутствия отопления, электричества, а у родителей была часть дома с печным отоплением.

- Наша Варенька действительно ангел – невинный и чистый младенец, - в сердцах говорит Инесса Васильевна.

ОБОРВАЛИ ЖИЗНЬ ПОДРОСТКА НА АВТОСТАНЦИИ

17-летний житель Перевальска (ЛНР) Дмитрий Смолярчук был заботливым и любящим сыном, надежным другом, хорошим учеником, замечательным человеком, готовым всегда прийти на помощь, девизом жизни которого были слова: «Если не я, то кто?».

Дмитрий Смолярчук. Фото предоставлены родственниками погибших детей

12 марта 2023 года Дима с другом Мишей проходили мимо автостанции «Алчевск АС-1» в Перевальске, когда ВСУ ударили по ней ракетой из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате, по данным Минздрава ЛНР, три мирных жителя (среди них Дмитрий Смолярчук) погибли, еще шестнадцать - ранены. Пострадавший друг погибшего подростка был госпитализирован в реанимацию в Луганске.

- Предательский обстрел со стороны ВСУ оборвал жизнь Димы… - рассказывают учителя 12-й школы, в которой учился Дмитрий Смолярчук. - Для него уже никогда не прозвенит школьный звонок, он никогда не станцует выпускной вальс, не встретит весенний рассвет с любимой девушкой. Как страшно, когда гибнут молодые... Дима, ты навсегда останешься в наших сердцах. Помним, скорбим…

По данным Представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские боевики били по оживленному перекрестку в Перевальске шрапнелью, ракета была начинена поражающими элементами в виде вольфрамовых шариков. При этом в районе автостанции нет никаких военных объектов.

СНАРЯД ПОПАЛ В МАРШРУТКУ

8-летняя дончанка Мария Бакалкина погибла вместе со своей бабушкой на улице Университетской в Киевском районе столицы ДНР 28 апреля 2023 года. В маршрутное такси № 25, в котором они ехали, попала ракета. Украинский боеприпас тогда оборвал жизни еще семи пассажиров автобуса.

Бакалкина Мария. Фото предоставлены родственниками погибших детей

- Маша была жизнерадостным и светлым ребенком, очень вежливой, умной и веселой девочкой, - рассказывает «КП» мама погибшей девочки Виктория Морева. - Несмотря на дистанционные занятия, ей очень нравилось учиться. Она любила книги, прекрасно читала и даже сама пыталась писать поучительные сказки про животных, людей и даже про овощи. Очень любила животных, никогда их не обижала. Любила рисовать и лепить, хотела стать художником. Потом поваром, потом блогером. Любила бегать во дворе с друзьями, кататься на велосипеде и роликах, которые подарили ей на день рождения 26 марта…

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 28 апреля вооруженные формирования Украины дважды, с разницей в минуту, обстреляли Киевский район города – в 13:10 и 13:11 выпустили по десять реактивных снарядов.

Трагедия произошла недалеко от Республиканского травматологического центра. Было повреждено и само здание травматологии – на его территорию упало не менее пяти ракет. По данным СЦКК, всего в Киевском районе были ранены шестнадцать мирных жителей.

ЗАЖИВО СГОРЕЛ ПРИ ПОЖАРЕ

4-летний житель поселка Горняк Куйбышевского района Донецка Матвей Деревиха погиб 13 мая со своей мамой. В 12:00 в их дом в частном секторе на улице Дружбы попал снаряд ВСУ. Жизни ребенка и Натальи Деревиха унес пожар, охвативший дом.

Матвей Деревиха. Фото предоставлены родственниками погибших детей

- Матвей был жизнерадостным, очень любил животных, меня называл Кака (потому что не мог выговорить мое имя). Брату нравилось играть игрушечными тракторами. Мы планировали, что он, как папа, станет экскаваторщиком, - рассказывает «КП» о погибшем мальчике его сестра Дарья. - В роковой день Матвей в моей комнате смотрел мультик, а наша мама пылесосила. Когда в дом прилетел снаряд, все сразу загорелось.

Пожар тушили соседи, родственники, друзья. Отец Матвея Вячеслав пять раз с мокрой тряпкой заходил в горящий дом. Когда он вынес сына и супругу из детской, они не подавали признаков жизни.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), тогда на улице Дружбы были еще ранены два мирных жителя. Украинские боевики вели огонь по Горняку из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» со своих позиций под Красногоровкой.

ЗАЖГИ СВЕЧУ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ДЕТЯХ

1 июня, на День защиты детей в прошлом году, Медиагруппа «Комсомольская правда» и АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив запустили большой мультимедийный проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды», посвященный погибшим детям Донбасса. И сейчас люди пишут ушедшим безвременно детям. На интернет-ресурсе alleyaangelov.ru много откликов.

Если ваше сердце не может молчать, можно поделиться своими стихами, рисунками и другими произведениями. Они будут опубликованы на сайте Посвящение Ангелам и в телеграм-канале «Аллея Ангелов».

Сделай маяк трагедии ярче - зажги свечу на Аллее Ангелов в память о каждой оборвавшейся детской жизни... С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 200 детей, тысячи - ранены.

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