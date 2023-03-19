«Хочется, чтобы крик мой услышал весь мир»: Жители пишут письма погибшим детям Донбасса

Аллея Ангелов появилась в донецком парке Ленинского комсомола в память безвинных жертв. Фото: ОД "Донецкая Республика"

Украинские боевики девятый год с маниакальной настойчивостью обстреливают мирные города и села Донецкой Народной Республики. Снаряды ВСУ уносят и детские жизни…

ПОГИБ В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

8-летний дончанин Никита Сафонов был умным, жизнерадостным, спортивным мальчиком. Его мама Екатерина Валериевна водила Никиту на легкую атлетику. Женщина вспоминает, что у ее сына были успехи и желание тренироваться.

Никита увлекался футболом, его любимой командой была «Манчестер Сити» (Англия), а любимым игроком – норвежский футболист Эрлинг Холанн. Даже на Новый год ребенок заказал у Деда Мороза футбольную форму этого игрока. Никита хотел стать футболистом. Еще у него был верный пес Манч (сокращенно от Манчестер).

11 марта 2023 года свой День Рождения мальчик собирался праздновать в Детской комнате «Вулкан». Туда он отправился с родителями на такси. Когда автомобиль из частного сектора выезжал на улицу Югославскую, что в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка, попал под артобстрел. Осколки разорвавшегося поблизости снаряда ВСУ 155-го калибра (стандарт НАТО) прошили кузов автомобиля, кресла, где сидел Никита с папой. Отец Никиты - Дмитрий сразу погиб, а его отвезли в 17-ю больницу Донецка.

Никита Сафонов

- Нам оказала помощь семья, проезжавшая мимо, им огромное спасибо, - рассказывает «КП» Екатерина Юрченко. - Никиту пытались реанимировать врачи травматологического отделения.

Сама Екатерина Валериевна и таксист в результате обстрела, к счастью, не пострадали.

НА ДЕВОЧКУ ОБРУШИЛАСЬ ПЛИТА

14-летняя дончанка Алина Азарова мечтала о свадьбе в китайском стиле. Девочка изучала китайский язык. В школе учителя в ней не чаяли души. Да ее все любили.

Мама Алины Татьяна Анатольевна рассказала «КП», что ее дочь мечтала стать журналисткой или актрисой. Еще девочка из прифронтового Петровского района столицы интересовалась маркетингом. В свободное время Алина мастерила поделки из вторсырья и рисовала.

Алина Азарова

Вечер 28 февраля 2023 года для Алины Азаровой стал роковым. В доме на втором этаже на улице Таймырской собралась вся ее семья. С девочкой были родители, брат и дедушка.

- Днем «бахало», - вспоминает в беседе с журналистом «КП» Татьяна Анатольевна. - А вечером было затишье… Как вдруг взрыв и скрежет. Ракета ВСУ попала в крышу нашей двухэтажки, в результате этого плита над кухней целиком рухнула…

Татьяна Анатольевна чудом осталась жива. Она стояла в углу комнаты у самой мойки. Это ее и спасло.

Брат Алины Влад сразу же вызвал сотрудников МЧС и скорую. Тут же подоспели соседи с домкратом. Они с помощью этого механизма голыми руками подняли плиту. Алина тогда еще была жива. Но к приезду медиков признаков жизни уже не подавала.

Вопиющие последствия обстрела жилой двухэтажки в центральной части Петровки задокументировали сотрудники Генеральной прокуратуры Республики и полицейские. По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские боевики вели обстрел из реактивной системы залпового огня со своих позиций в районе Красногоровки.

ПОГИБ НА ТРОИЦУ

6-летний житель Лисичанска (ЛНР) Олег Корниевский был подвижным, добрым ребенком, в детском садике у него было много друзей. Уже тогда мальчишка знал, что станет полицейским. Будет бороться с такими, как неонацисты, которые использовали горожан в качестве «живого щита». В садике у Олега была подружка Кира. Они мечтали пожениться и завести троих детей.

Олег Корниевский

На тот момент из оккупированного украинской армией Лисичанска многие жители выехали в эвакуацию, побросав своих домашних животных. Мальчик делился с бездомными кошками и собаками едой. Он помогал маме Кате готовить пищу на костре возле своего подъезда на улице Московской. В Лисичанске тогда не было ни газа, ни воды, ни света…

Утром 12 июня 2022 года, на Троицу, Олег вместе с мамой принесли домой воды и после полудня вышли во двор готовить кушать на самодельной плите. Около 12:30 со стороны ВСУ начался минометный обстрел. Мальчик получил несовместимые с жизнью ранения, а Катю, которая находилась от сына в двух метрах, ранило в руку.

- Смерть моего ребенка украинский президент Владимир Зеленский сделал политическим рычагом, заявив на весь мир, что мальчик с улицы Московской погиб… от рук российской армии, - рассказывает «КП» Екатерина Свирщук. – На самом же деле ВСУшники перестреливались друг с другом: одни (целое украинское подразделение базировалось прямо за нашей многоэтажкой) хотели самовольно отходить, а другие таким образом пытались пресечь дезертирство.

Тогда еще шесть мирных жителей были ранены.

- Когда Олега занесли в подвал, он был без сознания, - вспоминает мама погибшего ребенка. - Я выскочила на улицу попросить украинских военных, чтобы отвезли сыночка в больницу. А они: «У нас свои «трехсотые»… Через какое-то время пришел военный медик и стал снимать на камеру умирающего сына. Когда, наконец, нас привезли в больницу, меня попросили покинуть реанимацию. А потом в коридор вышел анестезиолог и на украинском языке цинично сказал, что мой ребенок погиб и в этом моя вина.

Позже Екатерина Свирщук показала военным экспертам один из трех прилетевших в жилой массив 12 июня снарядов. Они дали следующее заключение: «Все указывает на то, что неразорвавшийся боеприпас был выпущен с более близкого расстояния, чем на тот момент находилась российская армия». Так что вышеозначенное заявление украинского президента с экранов телевизоров - фейк.

ПОДОРВАЛСЯ В ЛЕСОПОЛОСЕ

17-летний житель поселка Бугаевка, что под Луганском, Михаил Коденцев учился в Славяносербском сельскохозяйственном техникуме. 6 апреля 2021 года для него стало роковым. Подросток вместе с 16-летним другом Эдуардом Барабашом подорвались на украинской мине в Славяносербске, расположенном на берегу Северского Донца. Трагедия произошла в лесополосе недалеко от реки.

Михаил Коденцев

Миша погиб, а Эдик был ранен и контужен.

- Он наступает левой ногой на мину, происходит взрыв… Когда по тропинке я убегал, за спиной прогремели еще девять или восемь взрывов, - рассказал в больничной палате выживший подросток.

Михаил Коденцев из многодетной семьи. Он рос с тремя младшими братьями. Его мама Екатерина Михайловна рассказала «КП», что подросток был добрым и жизнерадостным, любил людей. Встречался с девушкой Ариадной. Они мечтали создать семью и завести детей. Михаил собирался стать фермером.

ЗАЖГИ СВЕЧУ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ДЕТЯХ

1 июня, на День защиты детей в прошлом году, Медиагруппа «Комсомольская правда» и АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив запустили большой мультимедийный проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды», посвященный погибшим детям Донбасса. И сейчас люди пишут безвременно ушедшим детях Донбасса. На интернет-ресурсе alleyaangelov.ru много откликов.

Если ваше сердце не может молчать, можно поделиться своими стихами, рисунками и другими произведениями. Они будут опубликованы на сайте Посвящение Ангелам и в одноименном телеграм-канале «Аллея Ангелов».

Сделай маяк трагедии ярче - зажги свечу на Аллее Ангелов в память о каждой оборвавшейся детской жизни... С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 200 детей, тысячи - ранены.

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