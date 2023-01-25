«Не забудем, не простим»: Люди пишут письма погибшим детям Донбасса

Григорий Орлов. Фото предоставлены родителями погибших детей

Украинские боевики девятый год с маниакальной настойчивостью обстреливают мирные города и села Донецкой Народной Республики. Снаряды ВСУ уносят и детские жизни…

«В ДЕТСКОЙ С ПОТОЛКА ВЫРВАЛСЯ ОГОНЬ…»

5-летний житель Алчевска (ЛНР) Дмитрий Галачинский был очень добрым мальчишкой. Любил играть с братом, увлеченно собирал из конструктора роботов-тансформеров.

Диме понравилось учиться грамоте. Он освоил буквы и чтение простых слов по слогам.

Дмитрий Галачинский. Фото предоставлены родителями погибших детей

6 августа 2022 года мальчик гостил у своей прабабушки Татьяны Николаевны на улице Ленина. Когда он смотрел мультфильм, в детской с потолка вырвался огонь…

Плиту перекрытия на 6 этаже пробил фрагмент украинской ракеты, которая прошила стену этажом выше.

Сильно обгоревшего ребенка в больницу на машине привезли соседи.

- Дима был в сознании, но врачи сказали, что шансов спасти его очень мало, - рассказывает «КП» мама Дмитрия Галачинского – Маргарита Александровна. - 45 процентов поверхности тела сыночка обгорела, у него были обожжены дыхательные пути. Мы надеялись и верили до последнего. Дима одиннадцать дней находился в реанимации, его сердце не выдержало.

Справиться с горем и жить дальше родителям Димы дало осознание, что они необходимы своему младшему сыну Мише.

ПОГИБ ВМЕСТЕ С ДЯДЕЙ И БРАТОМ

16-летний макеевчанин Григорий Орлов был добрым и отзывчивым. Никогда не отказывал в помощи: мог и угля принести, и помочь разобраться в телефоне. Школу закончил на отлично. Учился на автомеханика в Донецком политехническом колледже. За добросовестность получал повышенную стипендию.

- Я его назначила старостой, поскольку Григорию можно было поручить любое дело. Гибель этого парня - это большая потеря для всех нас, - рассказала «КП» классная руководитель группы, в которой учился Григорий Орлов, Елена Лопатина.

Подросток увлекался автомобилями. Собирался купить поддержанное «Жигули», а потом – машину посерьезнее. После окончания колледжа у парня были планы получить высшее образование по выбранному направлению в Санкт-Петербурге. Григорий мечтал сделать карьеру на сервисе.

В свободное время он занимался в секции боксом, чтобы сделать свой характер тверже.

Мама Григория - Инна Витальевна рассказала «КП», что из-за обстрелов старалась не выпускать сына из дома (учеба в колледже проходила дистанционно).

Григорий Орлов. Фото предоставлены родителями погибших детей

27 ноября 2022 года для Григория, его дяди Сергея Витальевича Снисаренко и двоюродного брата Виталия стало трагическим. В поселке Крупской, что в Червоногвардейском районе Макеевки, во дворе они втроем рубили дрова. В 13.15 со стороны оккупированной Авдеевки прилетела ракета РСЗО «Град». Она попала в емкость с водой, которая находилась в двух метрах от места заготовки дров. У всех троих были несовместимые с жизнью ранения. Родные и близкие до сих пор не могут поверить в произошедшее.

МАЛЬЧИК ПОГИБ, А ЕГО БАБУШЕК РАНИЛО

11-летний житель Ясиноватой Игорь Гайворонский был добрым и трудолюбивым. Всегда помогал маме вымыть посуду, вскопать грядки на огороде.

У Игоря была девочка Соня. Они полюбили друг друга с первого взгляда. Мальчишка увлекался футболом. Выступал на Олимпиадах по бегу между школами. Завоевывал первые места. А однажды получил бронзу и так расстроился, что плакал.

Игорь любил животных. У него была собака породы боксер по кличке Латка. Много времени проводил за компьютером, он хотел поступать на программиста.

Игорь Гайворонский. Фото предоставлены родителями погибших детей

Непоправимое произошло 18 августа 2014 года. Утром на улице Невской в прифронтовой Ясиноватой возле своего двора Игорь ел яблоко. К нему в гости пришли его бабушки Любовь Алексеевна и Лариса Павловна. Как вдруг со стороны оккупированной Авдеевки стали прилетать снаряды. Первый разорвался на соседней улице, а второй – прямо на Невской. Игорь Гайворонский погиб, а обеих его бабушек ранило.

Трагедия всколыхнула жителей Ясиноватой. На похоронах Игоря сильно плакала Соня. Они мечтали создать семью.

ПОГИБ С ОТЦОМ

В конце января 2015 года, когда на Донбассе была активная фаза боевых действий, в городе-спутнике Енакиево – Углегорске многодетная семья Новосельцевых собиралась перебраться к своим родственникам, у которых было безопаснее.

Тогда близко к окраинам Углегорска подъезжали украинские танки и другая техника противника. Оттуда ВСУ открывали огонь…

29 января для Новосельцевых стало роковым. Украинский танк прямой наводкой выстрел по частному дому на улице Рокоссовского, в котором находились супруги со своими шестью детьми.

По словам горожан, украинские боевики били от злости, что не удается удержать ранее занимаемые позиции в Углегорске, и город полностью переходит под контроль ополчения.

Тимофей Новосельцев

В тот день помочь супругам забрать детей к бабушке пришла тетя ребятишек 20-летняя Лия Илюченко. Снаряд влетел, когда все уже собрались идти.

Лия успела закрыть собой племянника Марка, это спасло ему жизнь. Сама девушка погибла. Глава семьи пытался спасти младшего 3-летнего Тимофея. Но оба погибли.

Маму Лену посекло осколками. Остальные дети остались живы.

ЗАЖГИ СВЕЧУ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ДЕТЯХ

1 июня, на День защиты детей в прошлом году, Медиагруппа «Комсомольская правда» и АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив запустили большой мультимедийный проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды», посвященный погибшим детям Донбасса. И сейчас люди пишут безвременно ушедшим детях Донбасса. На интернет-ресурсе alleyaangelov.ru много откликов.

Если ваше сердце не может молчать, можно поделиться своими стихами, рисунками и другими произведениями. Они будут опубликованы на сайте Посвящение Ангелам и в одноименном телеграм-канале «Аллея Ангелов».

Сделай маяк трагедии ярче - зажги свечу на Аллее Ангелов в память о каждой оборвавшейся детской жизни... С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 200 детей, тысячи - ранены.

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