В ДНР почтили память детей, погибших в концлагере в Макеевке в 1942 году

Правоохранители и юные инспекторы принесли к памятнику цветы и игрушки. Фото: МВД ДНР

В ДНР сотрудники Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами дорожного движения школы № 108 Макеевки возложили цветы к мемориалу памяти погибшим детям - подневольным донорам, которые против своей воли стали донорами крови для раненых немецких солдат, сообщает пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

- В феврале 1942 года во время оккупации Макеевки гитлеровцы создали детский концлагерь, официально назвав его приютом «Призрение». В здании детского дома они собрали около шестисот детей, у которых брали кровь для раненых немецких солдат, - говорится в сообщении главка. - В сентябре 1943 года город был освобожден войсками Красной Армии. Тогда и всплыло документальное подтверждение слов очевидцев о зверствах нацистов: в одном из микрорайонов обнаружили захоронение, из которого извлекли более 300 детских тел. По словам выживших свидетелей преступлений гитлеровцев, у кого-то брали кровь по нескольку раз, а некоторые малыши уходили из жизни после первой же процедуры. Почти все они были убиты за одну неделю: самому старшему донору было двенадцать лет, а младшему — всего лишь шесть месяцев.

Правоохранители и юные инспекторы принесли к памятнику цветы и игрушки. Фото: МВД ДНР

Правоохранители и юные инспекторы дорожного движения принесли к памятнику цветы и игрушки, а также почтили память погибших детей минутой молчания.

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