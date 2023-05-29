Строители из Подмосковья восстанавливают детский сад в Приморском районе Мариуполя

После ремонта в детсад вернутся порядка 100 детей. Фото: Солнцев/ТГ Фото: Виктория ПОДАРОВА

Подмосковные строители продолжают восстановление детского сада №86 в Приморском районе Мариуполя. Специалисты ремонтируют фасад и крышу. После завершения ремонта дошкольное учреждение смогут посещать порядка 100 детей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

— Наши специалисты строительного контроля обеспечивают безопасность и качество работ, чтобы в скором времени дети смогли вернуться к учебе и проведению своего детства в комфортной среде, — добавил глава министерства Антон Велиховский.

Напомним, что в Мариуполе подрядные организации смогут трудоустроить своих сотрудников через городской центр занятости. Подрядчики также могут участвовать в работах по восстановлению не только поврежденных во время боевых действий многоквартирных домов, но и частного сектора.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР министры будут еженедельно отвечать на вопросы жителей в ходе прямых линий

Власти рассчитывают на честный разговор с населением (подробнее)