Строители из Ленинградской области используют нестандартные решения при восстановлении Мариуполя

Строители из Ленинградской области восстанавливают Мариуполь Фото: ТГ/«РКС-НР»
Восстановление города Мариуполь проходит полным ходом. Специалисты из всех регионов России, а также местные жители упорно трудятся, чтобы вернуть городу его красоту и величие. Так, строители из Ленинградской области используют нестандартные решения при восстановлении многоквартирного жилого дома на улице Артема (Куинджи). Об этом сообщает предприятие ООО «РКС-НР».
- Здание получило сильные повреждения в ходе боевых действий: часть перекрытий была разрушена из-за прямых попаданий снарядов, но большая часть из-за пожаров потеряла прочность и после технической экспертизы была демонтирована, - отмечают в ведомстве.
Реконструкция проходит по современным российским технологиям несъемной комбинированной опалубки «МАРКО». Такая конструкция может монтировать железобетонные перекрытия пролетом до 12 метров. Все работы проходят при содействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Напомним, что в школах Мариуполя скоро появятся советники по воспитанию, которые прошли конкурсный отбор и специальное обучение на базе лагеря «Артек».
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