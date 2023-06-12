Строители из Ямала восстановили городскую больницу Волновахи

В Волновахе восстановили городскую больницу Фото: ТГ/ Марат Хуснуллин

В Волновахе благодаря шефской помощи и строителям из Ямала восстановили городскую больницу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

- Больничный комплекс состоит из семи корпусов площадью 7500 квадратных метров. Он готов принимать до 600 человек в сутки. Корпус диагностики специалисты из региона-шефа построили с нуля на месте полностью разрушенного здания, - отметил Председатель Правительства.

Марат Хуснуллин добавил, что также восстановили и оборудовали лабораторию, кабинеты диагностики и стоматологии, отделения реанимации и операционные.

Напомним, ранее строители из Ямала возвели для жителей Волновахи многоквартирный дом. Трехэтажную новостройку площадью более 1800 квадратных метров построили меньше чем за год. Также в городе Волноваха заканчивают реконструкцию школы искусств, которая сильно пострадала от обстрелов. В учреждении полностью заменили кровлю, окна, отремонтировали фасад.

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