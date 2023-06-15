В Мариуполе завершили восстановление пятиэтажного жилого дома. Фото: «РКС-НР»

В Приморском районе Мариуполя завершили восстановление пятиэтажного жилого дома. В качестве генерального подрядчика выступала компания «РКС-НР» с привлечением подрядной организации ООО Специализированный застройщик «Гор-Строй».

- Строители из города Грозного заново возвели кровлю, произвели частичную замену плит перекрытий и плит покрытий, отремонтировали места общего пользования, выполнили реконструкцию перегородок, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Общая площадь застройки составляет 530 квадратных метров. Также строительные бригады в пятиэтажке заменили окна и двери, восстановили водоснабжение, отопление и канализацию.

Отметим, что реконструкция жилого дома выполнялось при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Напомним, что специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершают восстановительные работы в инфекционном корпусе городской больницы №1 Мариуполя, которой пострадал в результате боевых действий в 2022 году.

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