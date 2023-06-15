«Единый заказчик»: Восстановление инфекционного корпуса горбольницы №1 в Мариуполе на завершающей стадии

Восстановление отделения - на завершающей стадии. Фото: ППК «Единый заказчик»

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершают восстановительные работы в инфекционном корпусе городской больницы №1 Мариуполя, которой пострадал в результате боевых действий в 2022 году. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе компании.

- Строительная готовность объекта превышает 90 процентов, - рассказывают в «Едином заказчике». - Строители отремонтировали все конструктивные повреждения, закрыли тепловой контур и заменили все наружные и внутренние инженерные сети.

Сейчас специалисты занимаются пусконаладкой новых инженерных систем и завершают отделочные работы в палатах и помещениях инфекционного корпуса.

- Площадь корпуса составляет более 900 квадратных метров. В нем расположено 13 изолированных палат разной вместимости, в том числе - две палаты для пациентов с ограниченными возможностями передвижения, - говорят в компании. - Каждая палата оборудована автоматическими пожарными датчиками, современными бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха, которые позволят эффективно и быстро обеззараживать воздух в помещениях. Помимо этого, каждая палата имеет два входа: один с улицы - для пациентов, другой - для медицинского персонала, доставки пищи и чистого белья.

Восстановление отделения - на завершающей стадии. Фото: ППК «Единый заказчик»

Сдать объект в эксплуатацию планируется в июле 2023 года. А до конца года «Единый заказчик» восстановит в Мариуполе 12 городских медицинских учреждений.

- Самые масштабные работы ведутся в больнице интенсивного лечения и корпусах больницы №1, - подчеркнули в публично-правовой компании «Единый заказчик».

Напомним, ранее «Единый заказчик» завершил восстановление школы искусств в Мариуполе. Работы по реконструкции проводились с сентября 2022 года. Также губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал восстановленной школе искусств в Волновахе новые музыкальные инструменты. Среди них — гитара, баян, скрипки и рояли.

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