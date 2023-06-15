В Мариуполе обсудили вопросы восстановления частных домов

В Мариуполе продолжается ремонт частных домов, поврежденных в ходе боевых действий. Фото: Толстыкина/ТГ

Власти Мариуполя обсудили вопросы восстановление частных домов, а также своевременного подвоза строительных материалов. Мэр города поручил бригадирам заранее посетить объекты и оценить объем работы.

— Утреннее совещание посвятили проблемным вопросам восстановления. На индивидуальные жилые строения, которые уже взяты в работу, необходимо своевременно подвозить стройматериалы, чтобы строители не простаивали, — отметил градоначальник Олег Моргун. — ИЖС, которые запланированы на следующий месяц, бригадиры должны посетить заранее для определения объемов работ и комплектации стройматериалами.

Мэр Мариуполя добавил, что на некоторые объекты строительные материалы не выдают, потому что жители не смогли собрать весь пакет документов. Моргун подчеркнул, что этот вопрос необходимо проработать.

— По некоторым ИЖС есть отказ в выдаче стройматериалов или направлении стройбригад — необходимо проработать правовые аспекты, которые позволят нам восстановить эти дома, даже если проживающие в них люди не могут собрать весь необходимый пакет документов, — добавил мэр.

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