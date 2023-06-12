Губернатор ЯНАО передал школе искусств в Волновахе новые музыкальные инструменты

Играть на новых музыкальных инструментах смогут 180 учеников школы. Фото: Артюхов/ТГ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов передал восстановленной школе искусств в Волновахе новые музыкальные инструменты. Среди них — гитара, баян, скрипки и рояли. Школу, которая стояла без ремонта с середины прошлого века, также восстановили специалисты из ЯНАО.

– Здания постройки середины пятидесятых никогда раньше не ремонтировали, после обстрелов они и вовсе были полуразрушенными. 180 ребят теперь снова могут оттачивать свое мастерство, — поделился губернатор реигона-шефа в своем телеграм-канале.

Дмитрий Артюхов добавил, что ученики школы смогут оттачивать свое мастерство на новых инструментах.

— Кроме роялей закупили детям новые скрипки, баяны, аккордеоны, домры, гитары и другие инструменты, — добавил глава региона.

Напомним, что два рояля волновахской школе искусств передали по просьбе девочки Сони — она лично просила об этом губернатора. Для девочки и ее мамы организуют посещение концерта Дениса Мацуева. Это, по мнению губернатора, вдохновит ее на занятия музыкой в дальнейшем.

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