Строители из Москвы восстанавливают мариупольский дом-интернат для пожилых людей

В доме-интернате Мариуполя начался заключительный этап ремонтно-восстановительных работ. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариупольском доме-интернате для пожилых людей начался заключительный этап ремонтно-восстановительных работ. В качестве подрядчика выступает московская компания «Сфера». Сейчас проводятся отделочные работы в обеденном зале, занимаются установкой балконов и ограждения.

По словам директора интерната Татьяны Кирьякуловой, сейчас в городе очень много пожилых людей, которые нуждаются в заботе.

- После боевых действий в городе стало больше одиноких пожилых людей. Они все нуждаются не только в заботе, но и в достойных условиях проживания. Мы очень благодарны московским строителям и городу за помощь в восстановлении разрушенных зданий, в которые было страшно заходить, – говорит директор ГБУ «Мариупольский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением №1».

В доме-интернате на данный момент проживает 128 подопечных. Все они получают круглосуточный уход, медицинскую помощь, обеспечиваются питанием, одеждой, средствами гигиены.

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