Специалисты из Санкт-Петербурга восстанавливают стадион «Азовец» в Мариуполе. Фото: Минстрой ДНР

В Мариуполе начали восстановление стадиона «Азовец». Рабочая группа из Санкт-Петербурга уже согласовала основные этапы на реконструкцию спортивного комплекса. Специалисты из региона-шефа начнут с ремонта кровли, заменят оконные блоки. Затем будут проводить ремонтные работы внутри спортивного комплекса. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Благодаря помощи Санкт-Петербурга на территории спортивного комплекса появится и стадион для соревнований по футболу, регби и хоккею на траве. А любители боевых искусств, баскетбола и волейбола смогут посещать универсальный зал внутри спортивной школы. Там уже проходят занятия по борьбе, шахматам и шашкам, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Мариуполе в скором времени появится новая спортивно-игровая площадка для детей. Спортивный объект поострят в одном из дворов по проспекту Металлургов.

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