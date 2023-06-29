В Мариуполе появится новая спортивно-игровая площадка для детей

В Мариуполе построят новую спортивную площадку для детей. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе в скором времени появится новая спортивно-игровая площадка для детей. Спортивный объект поострят в одном из дворов по проспекту Металлургов. Пилотный проект «Счастливое детство» реализует Ассоциация правоохранительных органов и спецслужб РФ по Московской области. Об этом сообщает глава города Олег Моргун.

- Вместе с начальником управления капитального строительства администрации города Яной Мирошниченко с выездом на место сегодня представитель Ассоциации Вартан Петросян осмотрел локации, где планируется установить спортивные тренажеры, игровые элементы, песочницы, обустроить футбольное поле, - пишет глава Мариуполя в своем телеграм-канале.

Он добавил, что сейчас утверждается окончательный генплан. Позже проведут подготовку территории и определят исполнителя работ.

Напомним, что в Ильичевском районе Мариуполя построят газовую водогрейную котельную. Запуск котельной запланирован на октябрь 2023 года.

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