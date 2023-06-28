В Ильичевском районе Мариуполя построят газовую водогрейную котельную

В Ильичевском районе строят газовую водогрейную котельную. Фото: Администрация города Мариуполя

В Ильичевском районе Мариуполя строят газовую водогрейную котельную. Работы проводит ППК «Фонд развития территорий» АО «ГК «ЕКС» на улице Новотрубная, 27. Сейчас специалисты установили один из трех котлов, а запуск котельной запланирован на октябрь 2023 года. Об этом сообщает начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ильичевского района Сергей Рачинский.

- Строится электро-газовая котельная. В случае отключения от энергопитания, можно будет перейти на дизель. Предусмотрена дополнительная установка двух дизельных емкостей. Это позволит котельной осуществлять безаварийную работу на протяжении трех суток и более, - пояснил Рачинский.

Напомним, что в Мариуполе выполняют ремонт яслей-сада «Дельфиненок», которое рассчитано на 250 воспитанников. На данный момент продолжаются работы по отделке внутренних помещений и ремонт фасадов. Затем специалисты займутся прилегающей территорией.

Кроме того, «Русская гуманитарная миссия» доставила медоборудование для новорожденных в Городскую больницу №2 Мариуполя. В медучреждение доставили многофункциональные кровати со специальными принадлежностями.

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