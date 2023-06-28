В Мариуполе восстанавливают ясли-сад на 250 воспитанников. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе выполняют ремонт яслей-сада «Дельфиненок», которое рассчитано на 250 воспитанников. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» совместно с АО «ГК «ЕКС». В компании отметили, что на данный момент продолжаются работы по отделке внутренних помещений и ремонт фасадов. Затем специалисты займутся прилегающей территорией.

- По результатам обследования выявлена деформация стен и перегородок. Взрывной волной были выбиты окна и двери. Инженерные системы, пожарная сигнализация и вентиляция признаны неработоспособными, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Специалисты реконструировали кровлю и систему водоотведения, восстановили несущие конструкции, внутренние и наружные стены здания. Полностью заменили инженерные системы, смонтировали пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

Отметим, что реконструкция выполняется при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

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